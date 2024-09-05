ИИ оценил общее количество пластикового мусора на планете

Ученые из Лидского университета в Великобритании подсчитали, сколько пластикового мусора образуется на Земле каждый год. Исследование показало, что общий объем достигает 52 метрических тонн. Этого достаточно, чтобы засыпать весь Центральный парк Нью-Йорка слоем толщиной с небоскреб.

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Ученые проанализировали, сколько отходов производится в 50 тыс. городов по всему миру. В исследовании учитывался только пластик, попадающий в окружающую среду, а не тот, что отправлялся на утилизацию. Результаты показали, что более двух третей пластиковых отходов поступает из Юго-Восточной Азии и стран Африки к югу от Сахары.

Самым загрязненным городом признали Лагос (Нигерия). Также в список самых грязных попали Нью-Дели, Луанда, Ангола, Карачи, Пакистан и Аль-Кахира (Египет).

Страной, производящей наибольшее количество пластикового мусора, оказалась Индия (9,3 млн метрических тонн в год). Она значительно превзошла вторую в рейтинге Нигерию (3,5 млн метрических тонн) и третью в рейтинге Индонезию (3,3 млн метрических тонн). В пятерку самых «пластиковых» стран также вошли Китай (2,8 млн метрических тонн) и Пакистан (2,5 млн метрических тонн). Для сравнения – Великобритания занимает 135-е место с показателем 4600 метрических тонн в год, сообщает ABC News.

В исследовании использовался искусственный интеллект. Ученые подчеркнули, что микропластики, производимые на юге планеты, превращаются в «бомбу замедленного действия». Они проникают в воду и питье, атмосферу и почву, их выявляли в Марианской впадине и на вершине Эвереста. Пластиковое загрязнение – это проблема, которую придется решать следующим поколениям.

Влияние микропластика на здоровье еще только изучается учеными. Есть данные, что вещества, содержащиеся в пластике, способствуют развитию аутизма у мальчиков.