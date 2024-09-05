Что лучше покупать для экрана смартфона: стекло или пленку

Стёкла и гидрогелевые плёнки обеспечивают разный уровень защиты телефона. Но что из них стоит выбрать?

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Защитные стёкла устойчивы к царапинам, очень прочные. Они выдерживают сильные удары, поэтому помогут тем, кто часто роняет смартфон.

Часто у современных защитных стёкол есть олеофобное покрытие. Благодаря нему на экране не остаются отпечатки пальцев.

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Гидрогелевые плёнки со временем сами восстанавливаются. То есть на их поверхности исчезают мелкие царапины. Также они бывают матовыми и глянцевыми.

Защитные стёкла в целом устанавливаются на экран проще, на них реже образуются мелкие пузыри. Кроме того, одно и то же стекло можно использовать несколько раз.

Плёнки при этом лучше прилегают к краям дисплея, полностью покрывают экран.

Более долговечны защитные стёкла, но и стоят они дороже, чем плёнки.

Если для вас главное — защита смартфона от ударов и его долговечность, то лучше всего купить стекло. Для тех, кому необходимы чувствительность сенсора экрана и его оригинальный внешний вид, больше подойдёт плёнка.