Что лучше покупать для экрана смартфона: стекло или пленку

Раскрыто, что лучше покупать для экрана смартфона: стекло или плёнку
Стёкла и гидрогелевые плёнки обеспечивают разный уровень защиты телефона. Но что из них стоит выбрать?
Защитные стёкла устойчивы к царапинам, очень прочные. Они выдерживают сильные удары, поэтому помогут тем, кто часто роняет смартфон.
Часто у современных защитных стёкол есть олеофобное покрытие. Благодаря нему на экране не остаются отпечатки пальцев.
Гидрогелевые плёнки со временем сами восстанавливаются. То есть на их поверхности исчезают мелкие царапины. Также они бывают матовыми и глянцевыми.
Защитные стёкла в целом устанавливаются на экран проще, на них реже образуются мелкие пузыри. Кроме того, одно и то же стекло можно использовать несколько раз.
Плёнки при этом лучше прилегают к краям дисплея, полностью покрывают экран.
Более долговечны защитные стёкла, но и стоят они дороже, чем плёнки.
Если для вас главное — защита смартфона от ударов и его долговечность, то лучше всего купить стекло. Для тех, кому необходимы чувствительность сенсора экрана и его оригинальный внешний вид, больше подойдёт плёнка.