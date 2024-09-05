В Bluetooth 6.0 появился улучшенный аналог неработающей в России функции

Bluetooth Special Interest Group (SIG) представила шестое поколение технологии Bluetooth, ключевым нововведением которой стала функция Channel Sounding (рус. — «Зондирование каналов»), которая позволяет с высокой точностью определять расстояние между устройствами. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Channel Sounding определяет местоположение устройств на расстоянии до 200 метров с точностью до 1 сантиметра. Это особенно полезно для поиска телефонов, наушников и других гаджетов.

У Google и Apple уже есть аналогичные технологии, работающие через сервисы «Локатор» и «Найти устройство», их точность составляет до 1 метра благодаря технологии Ultra Wideband (UWB) и чипу U1. Однако в некоторых странах, включая Россию, эти функции недоступны из-за частотных ограничений. Bluetooth 6.0 обещает улучшить возможности определения расстояния в будущих устройствах, что облегчит поиск предметов, даже если они не поддерживают UWB.

Кроме Channel Sounding, Bluetooth 6.0 включает более пяти других улучшений, которые подробно описаны на официальном сайте компании. Эти изменения в первую очередь интересны компаниям, интегрирующим Bluetooth в свои продукты. Ожидается, что первые устройства с поддержкой Bluetooth 6.0 появятся на рынке уже в 2025 году.