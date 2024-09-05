В Bluesky случился скачок роста пользователей

Bluesky, децентрализованная соцсеть, пережила резкий скачок роста пользователей после недавнего закрытия X (Twitter) в Бразилии. За выходные база пользователей платформы выросла с 500 000 до более чем 2 миллионов, сообщает TechCrunch.

Резкий рост числа загрузок вывел Bluesky на первое место в чартах приложений Бразилии, обогнав другие популярные соцсети. По данным Appfigures, количество загрузок Bluesky увеличилось на 10 584% по сравнению с предыдущими выходными, а количество бразильских загрузок превысило 1 миллион процентов. Этот рост отразился и на мировом уровне: число загрузок за пределами Бразилии выросло на 584%, а в таких странах, как США, Португалия, Великобритания, Канада и Испания — заметно.

Приток новых пользователей привел к росту вовлеченности на платформе. Количество лайков на Bluesky подскочило до 104,6 миллиона с 13 миллионов, а количество подписчитков и репостов увеличилось столь же значительно. Число ежедневных активных пользователей платформы увеличилось более чем в два раза и по состоянию на вторник достигло 2,4 миллиона.