Эксперт предложил создать защищенный смартфон для российских чиновников

«Тайна переписки» нарушаться не должна. Аппарат необходимо собирать из отечественных компонентов.

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Международной академии digital-коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских.

«Могли бы [чиновники переписываться в специально созданном мессенджере — прим. ГМ.], но тогда это должен быть полностью защищённый российский смартфон, какие сейчас уже начинают появляться. В противном случае, если мы пользуемся iPhone, Android, то ни о какой тайне переписки мы говорить не можем. У нас есть мессенджеры, которые используются различными корпорациями для общения между сотрудниками, подрядчиками. Уже существует такая история, по крайней мере, у крупных компаний. Тут надо просто представлять, из чего состоит смартфон, там огромное количество компонентов. Чтобы он был защищён, он должен быть полностью сертифицирован российским рынком, собран из ряда российских комплектующих, на полностью российском ПО, которое бы взаимодействовало с популярными программами. Это достаточно сложная сущность».

Ранее в Минпромторге объяснили запрет использовать Telegram чиновникам. Об этом говорилось в материале РБК.