Стали известны характеристики смартфонов, которые чаще покупают россияне

В первой половине 2024 года количество проданных смартфонов в интернете увеличилось на 26%, а объем рынка достиг 170 млрд руб. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru» исследовании «Яндекс Маркета» на основе собственной статистики и данных компании GfK Russia.

Так, по итогам полугодия, маркетплейсы заняли 69% от всего онлайн-рынка, демонстрируя рост продаж почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Среди россиян наибольшей популярностью пользовались смартфоны китайских и американских брендов. На «Яндекс Маркете» лидерами по количеству проданных устройств стали Apple, Redmi и Samsung. В денежном выражении наибольшую долю продаж также занимают смартфоны Apple, за которыми следуют Samsung и Redmi.

В первой половине 2024 года наибольший рост спроса наблюдался на смартфоны стоимостью свыше 43 тыс. руб., продажи которых увеличились на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество таких устройств было продано в январе и феврале. В то же время продажи смартфонов в ценовом сегменте до 8,5 тыс. руб. росли медленнее, несмотря на их большую популярность.

Самой популярной операционной системой среди россиян остается Android, однако спрос на смартфоны с iOS растет быстрее. Чаще всего покупатели выбирают устройства с диагональю экрана от 6,5 до 7 дюймов, доля которых в 2024 году составила 75% против 56% в прошлом году. Также в два раза увеличились продажи смартфонов с частотой обновления экрана 90 Гц и 120 Гц, доля которых в 2024 году достигла 75%.

Кроме того, выросла популярность смартфонов с большим объемом памяти. В первом полугодии 2024 года продажи устройств с внутренней памятью от 128 ГБ и более увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.