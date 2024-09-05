В России показали ноутбуки и другую технику, созданные по дизайну ИИ

Российская компания «Гравитон», специализирующаяся на производстве вычислительной техники, представила новую серию устройств «Автор» на конференции «Точка притяжения» в Москве. Об этом сообщает портал iXBT.

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В линейку вошли ноутбуки, ПК, моноблоки, мониторы, клавиатура, мышь, МФУ и серверы, выполненные в премиальном дизайне. По заявлению пресс-службы компании, это первая линейка на российском IT-рынке, дизайн которой разработан с использованием технологий искусственного интеллекта. Проект занял 11 месяцев и потребовал инвестиций в размере 70 млн руб.

Первые устройства серии «Автор» поступят на склад в декабре 2024 года, а в начале следующего года линейка будет дополнена новыми моделями ноутбуков. Все устройства будут включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Директор по маркетингу «Гравитон» Илья Чаплинский отметил, что компания стремится не только соответствовать требованиям рынка и регуляторов, но и превосходить ожидания потребителей, предлагая надежное и эффективное оборудование с уникальным стилем. При этом, добавленная ценность не повлияет на стоимость устройств для заказчика.