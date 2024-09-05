Путин поручил ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»

России как можно скорее нужен пассажирский вариант самолета "Байкал".

Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах", - подчеркнул российский лидер в своем выступлении.

Он призвал ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал".

"Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время", - уточнил Путин.

По его оценке, стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелетов на них была доступна для граждан.

Самолет "Байкал" (ЛМС-901) должен заменить советский Ан-2. Ранее называли первый год предполагаемой поставки - 2025-й. Согласно комплексной программе развития авиационной отрасли России до 2030 года, всего в следующем году планируется поставить перевозчикам пять "Байкалов", в 2026-2029 годах - по 25 машин в год, в 2030 году - 34 машины.