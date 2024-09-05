Просмотры у популярных блогеров резко упали после замедления YouTube

В результате замедления видеохостинга YouTube просмотры у популярных российских блогеров сократились на 12–78%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию JagaJam. Данные специалистов учитывают показатели по просмотрам вертикальных видео (Shorts) и длинных роликов.

Исследователи сравнили данные по новому контенту за период с 22 июля по 25 августа, когда был замедлен YouTube, и период с 17 июня по 21 июля. Оказалось, что у детского блогера Владислава Бумаги с 66,2 млн подписчиков совокупные просмотры роликов упали до 100,4 млн (на 78%). У участника его команды Владислава Чашейко с 21,9 млн подписчиков просмотры снизились до 58,6 млн (на 54,4%).

На канале музыканта и блогера Хабиба Шарипова с 9,1 млн подписчиков просмотры снизились на 24,6%, до 23,2 млн. Просмотры у техноблогера Wylsacom (Валентин Петухов) с 11,4 млн подписчиков упали на 12%, до 21,2 млн.

Ранее главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предупредил провайдеров в РФ о недопустимости использования технологий фрагментации интернет-трафика. По данным СМИ, в документе идет речь об ускорении работы YouTube. При этом в самой рассылке для провайдеров название сервиса не упоминается.