Сотовая связь в США начнет работать везде благодаря Starlink

В корпорации SpaceX раскрыли планы по работе сервиса Direct To Cell (DTC), который начнет обеспечивать связь между телефонами и спутниками Starlink. На это обратило внимание издание PhoneArena.

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В своем США не останется слепых зон, где не ловила бы сотовая связь. По словам Лонгмайера, в первую очередь 100-процентное покрытие получат абоненты оператора T-Mobile, с которыми у SpaceX заключено соглашение.

Позже глава SpaceX Илон Маск заявил, что эксклюзивный договор с T-Mobile будет действовать один год. Однако затем сервис Starlink DTC будет работать со всеми национальными операторами. По словам Маска, по такой же схеме наладят работу DTC за пределами США, где в первую очередь спутники Starlink будут подключаться к абонентам избранного оператора.

Журналисты PhoneArena объяснили, что корпорация Маска начала сотрудничество с T-Mobile еще в 2022 году. Для сервиса DTC, который позволит звонить и отправлять SMS напрямую через оборудование Starlink, уже запустили 168 специальных спутников. По словам авторов издания, в США существует проблема слепых зон, где не ловит сотовая связь — например, в национальных заповедниках.

В конце августа Маск пообещал, что сотовая связь через Starlink будет работать для всех попавших в экстренные ситуации бесплатно.