Песков: Случай с Дуровым не сподвигнет Россию и Францию на контакты

Москва готова помогать сооснователю Telegram Павлу Дурову в ситуации с задержанием во Франции, однако это вряд ли сподвигнет на какие-либо контакты с Парижем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российская сторона, конечно же, готова своему россиянину оказать необходимую помощь», – передает ТАСС его слова.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Дуровым отличается, так как он является гражданином Франции, возможности Москвы в этом вопросе ограничены.

«Вряд ли эта ситуация может сподвигнуть российскую или французскую стороны на диалог», – отметил Песков.

Напомним, что 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, а 28 августа ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

По решению суда предприниматель был помещен под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.