Утекшее фото Tab S10 рассекретило изменения в новом планшете Samsung

Недавно в сеть попали изображения нового Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, которые пролили свет на изменения в дизайне будущего планшета.

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Как и ожидалось, компания не стала кардинально изменять внешний вид устройства, сосредоточившись на улучшении уже существующих решений.

На опубликованном рендере видно, что Galaxy Tab S10 Ultra сохраняет привычный вырез в дисплее и двойную камеру на задней панели, как и у предшественника, Galaxy Tab S9.

Однако одним из главных новшеств является появление сразу двух портов USB Type-C на нижней части устройства. Это может улучшить удобство подключения аксессуаров и зарядки.

Ожидается, что планшет получит 14.6-дюймовый дисплей и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Также появилась информация, что Samsung может использовать процессор MediaTek Dimensity 9300 для своих топовых моделей, что станет отходом от традиционного выбора в пользу Snapdragon.

Запуск планшета, вероятно, состоится в октябре вместе с анонсом Galaxy S24 FE.