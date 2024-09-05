Ученые предупредили о близких из-за климата 20-этажных мегацунами

Последние научные предупреждения указывают на возникающую угрозу: мегацунами — массивные волны, потенциально достигающие высоты 20 и более этажей. Эти колоссальные волны, вызванные такими океаническими явлениями, как сход ледников или подводные оползни, представляют собой значительную опасность, особенно, если учитывать, что изменение климата ускоряет таяние ледников и усиливает нестабильность океана.

Цунами, возникающие в результате внезапных перемещений воды, вызванных такими явлениями, как землетрясения, оползни или извержения вулканов, могут проноситься через весь океан со скоростью, превышающей 800 км в час. Мегацунами, еще более крупные и разрушительные, возникают в результате падения в океан значительных объемов льда, камней или осадочных пород, создавая волны высотой 20 и более этажей.

Среди известных исторических мегацунами — цунами 2004 года на Суматре, вызванное землетрясением, высота которого достигала 50 метров, что привело к разрушениям в 14 странах, и цунами 1958 года в заливе Литуя на Аляске, где волны достигали 500 метров.

Недавние события, такие как оползень в Гренландии 16 сентября 2023 года, иллюстрируют существующий риск: в результате обрушения горных пород и ледяных масс образовались волны высотой более 60 метров, которые повлияли на сейсмологические датчики, расположенные на расстоянии 4830 км.