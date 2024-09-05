Владельцы сайтов начали массово проходить идентификацию

В России владельцы сайтов массово проходят идентификацию на «Госуслугах», по банковской карте и номеру мобильного, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

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На этом фоне прогнозируется резкое падение количества мошенничеств с фишингом, ведь социальная инженерия остается методом атаки номер один на частных лиц в России. Как заявил генеральный директор Ru-center Андрей Кузьмичев, в регистраторе доменов для бизнеса уже 95% владельцев сайтов при запросе проходят идентификацию через «Госуслуги». При этом количество новичков, которые выбирают этот способ при регистрации доменов и услуг, превысило 33%, а в отдельные дни показатель достигает 50%.

Отмечается, что добавление идентификации клиентов повышает уровень безопасности для всех участников интернет-экономики. В компании «Рег.ру» заявили, что количество пользователей услуг хостинга, использующих для идентификации банковскую карту, составляет в среднем 55%, сервис быстрых платежей — 31%, а номер мобильного телефона — 12%.

В пресс-службе Минцифры указали, что по закону «Об информации» хостинг-провайдеры могут оказывать услуги только прошедшим идентификацию пользователям. За нарушение требований провайдерам грозит исключение из реестра, в этом случае запрещено оказывать услуги размещения в России.