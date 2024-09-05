Microsoft и Apple не смогли договориться по поводу облачных сервисов

Microsoft и Apple снова спорят по поводу распространения облачных игровых приложений на iOS. Несмотря на то, что Apple недавно внесла коррективы в правила App Store, чтобы приспособить к ним такие сервисы, как Xbox Cloud Gaming и GeForce Now, Microsoft остается «недовольной».

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В заявлении, поданном в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), Microsoft утверждает, что пересмотренные рекомендации Apple, в том числе выпущенные в январе, марте и апреле, по-прежнему создают значительные препятствия для запуска собственного приложения Xbox Cloud Gaming на iOS.

Возражения Microsoft касаются нескольких правил App Store, которые, по ее мнению, препятствуют распространению и работе облачных игровых приложений. Среди ключевых вопросов — 30-процентная комиссия Apple за покупки в приложениях (IAP), которая, по мнению Microsoft, делает «экономически нецелесообразной эффективную монетизацию сервиса». Кроме того, ограничение Apple на использование ссылок на подписки и покупки за пределами приложения для iOS еще больше усложняет работу облачных игровых сервисов.

CMA изучает возможные меры по устранению этих проблем, такие как разрешение облачным игровым приложениям работать в режиме «только для чтения» или предоставление этим сервисам возможности использовать собственные платежные системы.