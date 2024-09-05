Названа главная глобальная угроза для всех подземных организмов

Международная группа ученых из Нидерландов, Германии, Канады и других стран определила главную глобальную угрозу для разнообразия подземных организмов. Ей оказалось загрязнение почв, негативный эффект которого оказался сильнее последствий изменения климата. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Выводы команды основаны на анализе данных более 600 предыдущих работ, включавшие информацию о почвах из тысяч различных мест по всему миру.

Согласно полученным результатам, потеря лесного покрова из-за глобального потепления окажет небольшое влияние на червей, клещей, насекомых и другую подземную жизнь.

Однако воздействие на грунты пестицидов, тяжелых металлов и пластика может резко сократить количество обитающих в них видов, нарушив экологический баланс.

Несмотря на тревожное открытие, ученые обнаружили и несколько положительных изменений. Самым важным оказался эффект от использования органических удобрений и мульчи (органических материалов, укрывающих землю), которые вносят больше углерода в почву. Это приносит большую пользу дождевым червям, которые, в свою очередь, обогащают почву питательными веществами и помогают насыщать ее кислородом.