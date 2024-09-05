Археолог-любитель нашел кольцо пиктов возрастом около 1000 лет

Археолог-любитель откопал в шотландском форте Бургхед пиктское кольцо, возраст которого превышает тысячу лет. Его передали в Национальный музей Шотландии для анализа.

© Национальный музей Шотландии

Пикты – кельтоязычные народы, жившие между 300 и 900 годами нашей эры на северо-востоке современной Шотландии во времена позднего Железного века Британии и Раннего Средневековья. Письменных свидетельств об их быте и жизни не сохранилось.

Университет Абердина организовал раскопки в месте, где ранее жили эти народности. Бывший инженер и выпускник данного вуза, пенсионер Джон Ральф записался добровольцем на археологические исследования. Две недели он иногда находил какие-то вещицы, которые, как он думал, представляют ценность, но эксперты отмахивались от него, говоря, что у него талант находить «блестящие камешки». В последний день раскопок мужчине повезло – он обнаружил нечто действительно стоящее.

Профессор археологии в Университете Абердина Гордон Нобл отметил, что пиктских колец было найдено очень мало. А те, которые известны науке, в основном были частью кладов, намеренно зарытых в землю для сохранности. Выкопанное Ральфом кольцо находилось на месте, где когда-то был дом, пишет Sky News.

В августе археологи Новгородского государственного университета провели раскопки в Старой Руссе и нашли редкую монету Лжедмитрия I и подвеску в виде фантастического животного. В сентябре ученые обследовали предполагаемое место захоронения волшебника Мерлина в Шотландии и обнаружили, что рядом действительно находится объект, похожий на могилу.