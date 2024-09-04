Падение астероида на Землю попало на видео

Жители провинции Кагаян в Филиппинах засняли на видео падающий на Землю астероид. Кадры опубликовала газета «Известия».

На них видно, как астероид приближается к Земле, сгорает в атмосфере планеты и падает на нее.

Напомним, что падение небесного тела на Землю было спрогнозировано учеными за десять часов до этого, когда его обнаружили в обсерватории в Аризоне. Однако предполагалось, что трехфутовый астероид войдет в атмосферу Земли на скорости 63 тысячи километров в час в 19:45 по московскому времени.

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Также ученые спрогнозировали, что он сгорит в атмосфере и его падение будет видно на Филиппинах.