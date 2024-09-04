На ВЭФ назвали преимущества цифровых медицинских помощников

Цифровую трансформацию сферы здравоохранения России обсудили эксперты отрасли, представители ведомств и компаний на собственной сессии Сбера «Цифровые медицинские помощники в России — достижения и перспективы» во время работы ВЭФ во Владивостоке.

Участники дискуссии, в частности, попытались ответить на вопросы: «С каким вызовами здравоохранение сталкивается при внедрении передовых технологий?»; «Какие есть пути для сотрудничества системы здравоохранения и компаний-производителей AI-решений?»; «Какую роль персональные медицинские помощники играют в жизни человека уже сегодня?».

Модерировал дискуссию директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

«Внедрение цифрового помощника здоровья на базе искусственного интеллекта — это обязательный шаг, который мы должны сделать для развития системы сохранения здоровья человека, чтобы выполнить поставленные президентом страны цели по продолжительности и качеству жизни. Перед нами стоит достаточно сложный вопрос: как должен выглядеть цифровой помощник человека, особенно в такой сложной сфере, как здоровье, в какую сторону нужно развиваться. Сбер активно работает в этом направлении в партнерстве с основными участниками рынка и Министерством здравоохранения, на благо страны и общества», — подчеркнул он.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков рассказал о проекте «Персональные медицинские помощники», который реализуется в рамках инициативы социального развития. Цель проекта — создание сервисов и медицинских изделий для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья граждан.

По его словам, сегодня уже создана вся необходимая нормативная база, проект проходит в режиме апробации — в пилоте участвуют Минздрав, госкорпорация Ростех, восемь субъектов России, а также медицинские организации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Росздравнадзор.

Спикер отметил, что создан и функционирует прототип платформы, определены две ключевые нозологии — артериальная гипертензия и сахарный диабет. Соответственно, три вида медицинских отечественных изделий участвуют в проекте — два тонометра и глюкометр. Около 23 тысячи человек были поставлены на дистанционные наблюдения: большинство из них с артериальной гипертензией — более 21 тысячи человек, и почти две тысячи пациентов с аппаратным диабетом.

«В области искусственного интеллекта ведомство ведет системную работу с 2019 года. Так, в 2023 году были инициированы изменения в паспорт федерального проекта "Создание единого цифрового контура". Сегодня уже зарегистрировано 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом. В прошлом году ведомство поставило задачу внедрить не менее одного медицинского изделия, а в этом году — не менее трех в подсистемах государственных информационных систем в субъектах России. В Москве также проходит эксперимент, работают на сегодняшний день 53 решения, из них 17 имеют регистрационное удостоверение, остальное проходит в режиме эксперимента. Сегодня уже 111 внедрений в регионах», — рассказал Вадим Ваньков.

Он отметил, что в основном это медицинские изделия, направленные на работу с изображениями. В рамках деятельности Минздрава стимулировалась работа в том числе по созданию соответствующих датасетов. В качестве примера спикер привел зарегистрированное недавно первое медицинское изделие с применением технологии искусственного интеллекта по определению новообразования при проведении колоноскопии.

В качестве вызовов Вадим Ваньков отметил кадровый вопрос — без подготовки новых специалистов, без новых знаний этот процесс будет буксовать. Также он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры в связи с увеличением серьезной нагрузки на сети связей и хранения. Еще одно важное направление —защита информации, конфиденциальность, потому что это идет вместе с вопросом повышения доверия.

В сессии Сбера также приняли участие технический директор консалтинговой компании «Яков и партнеры Digital» Федор Чемашкин, руководитель проектного офиса «Медицина» корпорации «Ростех» Антон Кокин, заместитель генерального директора по стратегическому развитию «РЖД Медицина» Алексей Фролов, генеральный директор компании «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.

Спикеры отметили, что в перспективе 5-10 лет цифровые помощники по здоровью будут персонализированными, безопасными, удобными устройствами, которые всегда с человеком незаметно для него. На них можно будет делегировать часть вопросов по здоровью, а самим сфокусироваться на других задачах.