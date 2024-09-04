Google представил официальную версию Android 15 для разработчиков
Американская корпорация Google представила официальную версию Android 15 для разработчиков
Об этом сообщается в блоге Android.
«Сегодня мы выпускаем Android 15 и делаем исходный код доступным в рамках проекта Android Open Source Project (AOSP)», — говорится в публикации.
Уточняется, что в ближайшие недели Android 15 будет доступен для пользователей смартфонов Pixel. Позднее её можно будет скачать на другие устройства.
В публикации отмечается, что открытый исходный код позволит любому вносить свой вклад в развитие Android, а также понять, как он работает.
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