Феномен смены времен года выявлен на Марсе

Времена года на Марсе, в отличие от Земли, являются несимметричными. Поэтому марсианские "полярные шапки" выглядят не одинаково. К такому выводу пришли авторы научной публикации, вышедшей в журнале Icarus.

© Unsplash

Краткий отчет об открытии публикует Phys.org. Его совершила международная команда ученых во главе с исследователями из института планетарных наук.

Целью исследования было выяснить, почему шапки на южном и северном полюсах Марса визуально отличаются друг от друга. В основу были положены данные наблюдений за последние 50 лет.

Они показали, что яркие марсианские полюса то усиливаются, то ослабевают на протяжении столетий. Ранее удалось установить, что полярные шапки состоят в основном из углекислого газа, который циркулирует в атмосфере в соответствии с сезонным ритмом.

Как именно это происходит, до последнего времени ученые не знали. В новом исследовании феномен получил свое объяснение. Во многом помогли данные последних наблюдений за полюсами Марса, проведенных с помощью инструмента HiRISE. Он установлен на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата.

Исследователи пишут, что Марс, как и Земля, вращается под углом около 25 градусов. Поэтому на нем тоже, как и на нашей планете, происходят смены времен года. Однако орбита Марса вокруг Солнца более вытянута по сравнению с земной орбитой.

На нашей планете времена года чередуются равномерно и всегда практически идентичны друг другу. Так происходило бы и на Марсе, если бы его орбита вокруг Солнца представляла собой идеальный круг. Но она такова, что времена года для каждого полушария Красной планеты являются особенными - одни длиннее других.

"Южная осень и зима приносят самые низкие температуры и самое низкое атмосферное давление, поскольку большая часть атмосферы заморожена в виде сухого льда, - объясняет ведущий автор исследования Кэндис Хансен. - Это основные факторы, обуславливающие различия в сезонном поведении углекислого газа между полушариями".

Северная зима Марса не только короче южной, но и совпадает с сезоном пылевых бурь. Поэтому северная полярная шапка содержит в себе более высокую концентрацию пыли, чем южная полярная шапка. Это делает лед менее прочным, из-за чего визуально полярные шапки выглядят по-разному.