В древнем замке найдена "табличка против зла"

В Турции археологи при проведении раскопок в замке Силифке обнаружили таинственный артефакт, который они идентифицировали как "погребальная табличка-талисман". Исследователи предполагают, что эта табличка была призвана "защищать от зла".

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Как сообщает Arkeonews, замок Силифке стоит на холме высотой 185 метров в одноименном городе в провинции Мерсин на юге Турции. Загадочная погребальная табличка, раскопанная археологами, предположительно, относится к византийскому периоду. Предварительное обследование артефакта показало, что он был изготовлен для защиты какого-то здания или гробницы "от зла и врагов".

"Насколько мы понимаем из надписей, это магическая табличка-талисман, которая была изготовлена для защиты здания или гробницы от всякого зла и врагов, - говорит руководитель раскопок профессор Али Боран. - Но мы пока не нашли погребального сооружения внутри замка. Табличка же указывает на то, что во времена ее создания здесь имелось погребальное сооружение".

По словам ученого, табличка была обнаружена к западу от расположенной неподалеку мечети. Она не отличается большими размерами. Но содержание и стиль надписи на ней очень заинтересовали исследователей.

"Такие предметы использовались в древности для защиты от зла, - добавил Боран. - Находка этой таблички в замке Силифке является важным историческим открытием. Оно подчеркивает роль замка, выходящую за рамки его архитектурных и городских особенностей, раскрывая более глубокий слой культурного и исторического контекста".

Замок Сифлике, вероятно, был центром византийского города и командным пунктом византийской армии. Считается, что он был построен в седьмом веке нашей эры для защиты от арабских набегов. Однако руины, в которых была обнаружена табличка, являются остатками сооружения, построенного пятью веками позже.