Как записывать звонки в Zoom: инструкция

Если вы собираетесь организовать встречу в Zoom, то запись звонка зачастую будет полезной. Портал makeuseof.com рассказал, как пользоваться встроенной функцией записи в Zoom.

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Как записывать видео в Zoom

Zoom предоставляет две опции для сохранения записей: на локальном накопителе и облачном хранилище. Первый вариант сохраняет видео прямо на устройстве и доступен всем пользователям, а второй хранит их на серверах Zoom — и доступен только платным подписчикам.

Записывать звонки можно лишь через официальное приложение Zoom для Windows, macOS и Linux.

Запустите Zoom и войдите в учетную запись.

Начните новую встречу.

Нажмите на кнопку записи, чтобы начать запись встречи. Если меню опций не видно, то переведите курсор в область видео.

Чтобы поставить запись на паузу, нажмите на кнопку слева.

Чтобы остановить запись, нажмите на кнопку справа. Завершение встречи автоматически останавливает запись.

Как открыть записи встреч в Zoom