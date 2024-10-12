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Как записывать звонки в Zoom: инструкция

Если вы собираетесь организовать встречу в Zoom, то запись звонка зачастую будет полезной. Портал makeuseof.com рассказал, как пользоваться встроенной функцией записи в Zoom.

Как записывать звонки в Zoom: инструкция
© Unsplash

Как записывать видео в Zoom

Zoom предоставляет две опции для сохранения записей: на локальном накопителе и облачном хранилище. Первый вариант сохраняет видео прямо на устройстве и доступен всем пользователям, а второй хранит их на серверах Zoom — и доступен только платным подписчикам.

Записывать звонки можно лишь через официальное приложение Zoom для Windows, macOS и Linux.
  • Запустите Zoom и войдите в учетную запись.
  • Начните новую встречу.
  • Нажмите на кнопку записи, чтобы начать запись встречи. Если меню опций не видно, то переведите курсор в область видео.
  • Чтобы поставить запись на паузу, нажмите на кнопку слева.
  • Чтобы остановить запись, нажмите на кнопку справа. Завершение встречи автоматически останавливает запись.

Как открыть записи встреч в Zoom

  • Запустите Zoom.
  • На домашней странице приложения нажмите на кнопку архива записей и выберите «Локальные записи».
  • Нажмите на файл, чтобы начать воспроизведение.
  • Чтобы посмотреть, где сохранены файлы, нажмите «Посмотреть локальную запись».