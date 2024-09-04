Археологи обнаружили могилу волшебника Мерлина

Археологи из организации GUARD Archaeology провели обследование предполагаемого места захоронения волшебника Мерлина. По легенде, он был заключен в тюрьму королем Темных веков и убит, а его могила расположена на берегу реки Твид в южной Шотландии. Так эта история изложена в средневековой повести «Жизнь Мерлина», вероятно, написанной в Глазго в XII веке.

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Ученые вместе с волонтерами решили проверить, есть ли у легенды реальное основание. Геофизические исследования показали, что рядом с местом захоронения Мерлина в Драмелзьере находится объект, похожий на могилу.

Раскопки форта Тиннис, с которого открывается вид на могилу Мерлина, показали, что люди заселили его в конце VI – начале VII веков нашей эры, когда и происходили события легенды о Мерлине. Форт сохранил характерные черты крепости той эпохи.

Обследование некрополя на другом берегу реки Твид показало, что между концом III и концом VI века к ранней группе круглых курганов бронзового века был добавлен квадратный курган, в котором похоронили двух человек высокого статуса.

Ученые предположили, что легенда о Мерлине могла зародиться в самом Драмелзьере как народная память о древних захоронениях. На протяжении веков ее постепенно приукрашивали, пока она не изменилась почти до неузнаваемости.

Кроме того, на вершине Тинниса обнаружили фрагменты кремневых лезвий эпохи позднего мезолита-раннего неолита. Это следы одних из самых ранних групп людей, поднимавшихся на этот холм. Также были найдены артефакты бронзового века, железного века и средневековья, сообщает Archaeology Reports Online.

Ранее стало известно, что в Бристоле нашли самую раннюю рукопись легенды о Мерлине. Ее отнесли к началу XIII века.