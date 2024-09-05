Российские ученые предложили замену химическим консервантам

Натуральные консерванты могут заменить собой синтетические аналоги и эффективно сохранять продукты питания, следует из работы ученых Южно-Уральского государственного университета под руководством профессора Собхи Аль Сухайми.

Исследователи проверили консервирующие свойства экстрактов плодов облепихи, яблочной кожуры, виноградного жмыха и черной смородины, следует из работы, опубликованной в журнале «Аграрная наука».

Все изученные вещества подавляли рост бактерий и замедляли окислительные процессы. Наиболее эффективным антиоксидантом показал себя экстракт виноградного жмыха, в котором содержатся фенольные соединения — флавонолы. Они замедляют окисление на 60–70%.

Исследователи обратили внимание на более доступные в уральском регионе варианты. Антиоксидантную активность на уровне 57% продемонстрировал экстракт яблочной кожуры. Листья черной смородины показали антиоксидантную способность в 44,5%. Наивысшую активность против бактерий проявил экстракт плодов облепихи. Ученые указали на необходимость дальнейших исследований, чтобы разработать промышленную технологию получения консервантов из природного сырья.

Ранее гастроэнтеролог-гепатолог Наталья Васильева рассказала, что алкоголь, трансжиры и переработанное мясо с консервантами опасны для поджелудочной железы. По ее словам, поджелудочная железа перерабатывает ферменты и регулирует уровень глюкозы в крови.