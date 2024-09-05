Археологи обнаружили пять золотых монет эпохи Юстиниана Великого

В ходе археологических раскопок в крепости «Калето», расположенной над крупнейшим селом в муниципалитете Троян, были найдены пять золотых монет, датируемых периодом правления императора Юстиниана Великого (483-565 гг.). Об этом сообщил Стилиян Иванов, руководитель экспедиции из Национального исторического института с музеем при Болгарской академии наук.

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Юстиниан I, правивший Византийской империей с 527 по 565 год, известен как могущественный император, который восстановил утраченные земли Римской империи и способствовал культурному расцвету своего времени. Его законодательная деятельность и кодификация законов оставили заметный след в истории.

Монеты были обнаружены в сгоревшем жилище, относящемся к периоду правления болгарских царей Симеона и Петра. По словам Иванова, это открытие представляет собой редкую возможность изучить деревянную обшивку жилища, которая, хотя и обуглилась, хорошо сохранилась. «Это раннесредневековое жилище сгорело, но у нас есть возможность увидеть его внутреннюю конструкцию», — отметил он.

Кроме монет, археологи нашли разнообразные предметы быта, включая железные серпы и орудия труда, что свидетельствует о том, что его жители занимались земледелием. Две из найденных монет были повреждены огнем, однако их возраст указывает на то, что они были сохранены строителями жилища.

«Хотя монеты не находились в обращении, они представляют собой значительную ценность, так как были изготовлены из золота — материала, который был высоко ценим даже в Средние века», — добавил Иванов.

Кроме того, исследование крепости «Калето» выявило следы крупного фракийского поселения IV-III вв. до н. э., а также три фазы заселения в поздней античности (IV-VI вв.), некрополь Второго болгарского царства и артефакты османского периода. Часть крепостных стен хорошо сохранилась, в то время как другие были разрушены и использованы для строительства близлежащего поселения.