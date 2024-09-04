Оценены последствия отключения облачных сервисов Microsoft в России

Отключение в России облачных пакетов корпорации Microsoft, таких как Office 365, Microsoft 365 и Teams, приведет к росту рынка пиратского программного обеспечения, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер.

По его словам, в РФ давно появилась альтернатива Microsoft. Он подчеркнул, что существуют отечественные офисные пакеты, на которые могут переходить компании.

«Катастрофы никакой не произойдет. Вырастет рынок пиратского ПО, так что ситуация неприятная, но не смертельная. Альтернатива Microsoft у нас появилась и довольно давно. У нас есть отечественные офисные пакеты, на которые можно переходить. Есть популярные открытые решения, как платные, так и бесплатные», — пояснил Геллер.

Он подчеркнул, что некоторые компании с их продуктами начинают дополнительно строить защитные барьеры для граждан России и это касается не только Microsoft. По словам IT-эксперта, последние два года российский бизнес и государственные учреждения думают и выбирают, на какие продукты переходить.

Об отключении российских клиентов от облачных сервисов Microsoft ранее сообщила компания Softline в своем Telegram-канале. На данный момент у некоторых россиян в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Кроме этого, в Softline предупредили, что Microsoft вводит ограничения на использование корпоративными клиентами в РФ ряда продуктов, сервисов и служб Azure.

Ранее IT-эксперт Эльдар Муртазин заявил, что Microsoft решила смягчить условия для российских пользователей, так как этот рынок для компании является ключевым в Европе. По его словам, прибыль в России могла достигать десятков миллиардов рублей. Как уточнил эксперт, в связи с этим компания «вгрызается в своих пользователей».