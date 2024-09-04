Названы десять самых продаваемых смартфонов летом 2024 года

Аналитики компании Counterpoint Research опубликовали отчет о самых продаваемых бюджетных смартфонах во втором квартале 2024 года.

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Эксперты отмечают, что рынок демонстрирует рост в значительной степени благодаря моделям стоимостью менее $150 — на бюджетные смартфоны приходится 37% мировых продаж, поскольку таких устройствах стали активнее внедрять флагманские функции.

В общей сложности во втором квартале 2024 года было продано более 100 млн смартфонов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи самых популярных бюджетных моделей увеличились на 21% по сравнению с первой половиной 2023 года.

Лидером среди недорогих Android-устройств стал Redmi 13C 4G с долей рынка 4,1%. На втором месте находится Samsung Galaxy A05 с долей 4%, а на третьем — Galaxy A15 4G с 3,3%. Четвертую позицию занимает 5G-версия Redmi 13C с долей 2,4%, а пятую — Redmi A3 с таким же показателем.

В список также вошли Samsung Galaxy A05s (2,3%), Tecno Spark Go 2024 4G (1,7%), Oppo A18 (1,5%), Oppo A58 4G (1,4%) и Oppo A38 (1,4%).