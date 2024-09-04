В Windows появится умный поиск

Корпорация Microsoft почти закончила работу над системой умного поиска для Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

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Упоминание новой функции энтузиасты нашли в сборке Windows 11 27695. Опция значительно расширяет возможности поиска среди файлов и настроек операционной системы. В том числе, она позволяет искать и воспроизводить аудио и видео.

Из описания умного поиска следует, что он основан на искусственном интеллекта (ИИ) и технологии семантического индексирования. Это алгоритм поиска, который учитывает не только ключевые слова, но синонимы, и связанные с ними фразы. Так, пользователь может не знать названия документа, но он будет найден по запросу, в котором описывается его содержание.

Специалисты Windows Latest предположили, что умный поиск будет каким-то образом связан с Recall — функцией Windows 11, которая регулярно сохраняет снимки экрана. Так, в блоге Microsoft говорится, что Recall работает, в том числе, благодаря семантическому индексирование.

Сроки появления новой поисковой системы в Windows 11 не раскрываются. Однако журналисты медиа полагают, что ее добавят в ОС в ближайшие недели.

В конце августа корпорация Microsoft отложила выход ИИ-функции Recall в Windows 11. Релиз перенесли на октябрь.