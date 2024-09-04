Представители команды кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа подвергли критике корпорацию Amazon за то, что ее голосовой помощник Alexa проявляет предвзятость в пользу претендента на пост главы Белого дома от демократов Камалы Харрис при ответе на вопросы пользователей, почему стоит голосовать за того или иного кандидата. Об этом сообщила газета The New York Post.

По ее информации, пользователи соцсетей и СМИ разместили несколько видео, в которых Alexa отказывается отвечать на вопрос, почему следует голосовать за Трампа. При этом в случае с Харрис голосовой помощник приводит причины, почему за нее нужно отдать голос.

"Я не могу давать ответы, которые поддерживают какую-либо политическую партию или ее лидера", - отвечает Alexa в одном из видеороликов на запрос женщины, почему ей следует "отдать голос за Трампа".

Когда пользователь задала голосовому помощнику спустя несколько секунд тот же самый вопрос, заменив фамилию Трампа на Харрис, ответ Alexa сильно отличался.

"Существует множество причин проголосовать за Харрис, но самая главная, вероятно, состоит в том, что она темнокожая женщина, у которой есть комплексный план по борьбе с расовым и социальным неравенством по всей стране", - отмечает голосовой помощник.

Представитель компании Amazon сообщил изданию, что подобное поведение Alexa - "ошибка, которую быстро исправили".

Представитель команды Трампа Стивен Чун, опубликовал в X (ранее Twitter) видео, в котором Alexa приводит пользователю несколько причин, почему не стоит голосовать за Трампа, но отказывается сделать это в случае с Харрис. Чун назвал такую ситуацию "вмешательством в выборы со стороны крупных технологических компаний". А старший советник команды Трампа Джейсон Миллер в своем аккаунте в соцсети X сравнил подобную "ошибку" компании Amazon с "цензурой, которую крупные технологические корпорации накладывали на материал" The New York Post 2020 года о ноутбуке Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена.

Ранее в американских СМИ не раз публиковали данные о содержимом его ноутбука. В частности, из переписок Хантера Байдена следовало, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда тот был вице-президентом США. Байден-старший, занимая этот пост, призывал уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma Holdings. На ноутбуке также был найден ряд фотографий и видеозаписей, на которых сын действующего президента США употребляет наркотики и распивает алкогольные напитки в компании женщин легкого поведения.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять Байден. Однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис, которую делегаты прошедшего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.