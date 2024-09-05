В России сильно подорожали консоли PlayStation и Xbox

В России неожиданно выросли цены на игровые консоли от Sony и Microsoft, но в то же время стоимость портативных устройств остается стабильной. Об этом сообщает портал «Палач», изучивший предложения в сети.

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Так, актуальная версия PlayStation 5 Slim без дисковода предлагается в сентябре за 48,4 тыс. руб., что почти на 6 тыс. дороже, чем в августе. PlayStation 5 Slim с дисководом предлагается уже за 63,7 тыс. руб. — на 12 тыс. руб. дороже. Причины подорожания остаются неизвестны. Отмечается, что устройства должны, наоборот, подешеветь в связи с предстоящим выходом более мощной PlayStation 5 Pro.

Xbox Series X подорожала на 10 тыс. руб. — до 56,2 тыс. руб., а бюджетная Xbox Series S на 512 ГБ прибавила в стоимости 2 тыс. руб. и теперь предлагается за 32,7 тыс. руб. Новая версия бюджетной Xbox Series S на 1 ТБ, в свою очередь, предлагается за 41,7 тыс. руб. Ранее эта модель не была представлена на рынке.

При этом на 4 тыс. руб. подешевела гибридная консоль Nintendo Switch OLED, которую можно купить в среднем за 25,9 тыс. руб. Бюджетная Switch Lite продается в сентябре за 19,7 тыс. руб. (подорожала на 1,5 тыс. руб.).

При этом разные версии портативной консоли Steam Deck подешевели в среднем на 2–5 тыс. руб. Так, Steam Deck IPS на 256 ГБ предлагается за 51,8 тыс. руб., а модель на 512 ГБ — 51,6 тыс. руб. Версии Steam Deck OLED на 512 ГБ и 1 ТБ можно купить в среднем за 57,8 и 67,9 тыс. руб. соответственно. Эксперты предлагают рассматривать к покупке OLED-версию, так как разница в цене незначительна, но спецификации этой модели лучше.