У миннесотских рыб-долгожителей нашли 50-летний разрыв в поколениях

Новое исследование Университета Миннесоты в Дулуте показывает, что в популяции большеротых буффало, одного из старейших и наиболее жизнестойких видов рыб Миннесоты, наблюдается 50-летний разрыв между поколениями. Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, вызывают серьезные опасения относительно долгосрочной выживаемости вида.

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Исследование, проводившееся в течение трех лет, показало, что средний возраст буффало в настоящее время составляет 79 лет, и только одна рыба была зарегистрирована в год вылупления после 1971 года. Несмотря на успешную миграцию и размножение, молодь не доживает до взрослого возраста, вероятно, из-за хищничества. Такой значительный разрыв между поколениями свидетельствует о серьезных сбоях в пополнении популяции, что делает вид все более уязвимым, пишут ученые.

Исследовательская группа под руководством Алека Лакманна и Марка Кларка отмечает, что этому способствуют исторические меры по регулированию водных ресурсов и нерегулируемый любительский лов рыбы. Буффало, известный своей продолжительностью жизни — более 100 лет, испытывает беспрецедентные проблемы с пополнением популяции: более 95% нынешней популяции вылупились до 1960-х годов.