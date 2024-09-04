Раскрыт механизм реакции мозга на неожиданные ситуации

Новое исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) раскрыло, как человеческий мозг реагирует на неожиданность. Оказалось, что при этом две области мозга работают сообща.

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Ученые установили, что в непредвиденной ситуации мозг использует уже имеющиеся знания для прогноза ощущений и результатов наших действий. Если между прогнозом и реальностью возникает несоответствие, мозг использует новые данные для обновления внутренней модели и направления внимания на неожиданные события.

Команда приучила лабораторных мышей бегать по кругу за награду в виде клубничного молока. Затем грызунов поместили в среду виртуальной реальности – они бегали по «коридорам», а на стенах внезапно возникали различные изображения.

Ученые отслеживали активность нейронов в первичной зрительной коре головного мозга. Когда мыши сталкивались с неожиданным раздражителем, мозг избирательно повышал активность тех нейронов, которые были наиболее восприимчивы к этому раздражителю.

С помощью оптогенетики команда выделила две отдельные группы клеток, которые играли ключевую роль в данном процессе. Происходило синергетическое взаимодействие между неокортексом и таламусом.

«Мы обнаружили, что когда специфические тормозные интернейроны в неокортексе, известные как VIP-нейроны, неактивны, таламокортикальный вход подавляет активность коры. Однако, когда эти нейроны активны, таламический вход усиливает кортикальные реакции», – рассказали авторы.

Ученые пояснили, что VIP-нейроны действуют как «коммутатор», активируемый ошибками сенсорного прогнозирования. Такие исследования важны для лучшего понимания расстройств, влияющих на восприятие окружающей действительности. Так, при аутизме встречается сенсорная гиперчувствительность и избыточное внимание к несущественным деталям – это может быть связано с чрезмерными сигналами мозговых нейронов, сообщает Nature.