На «Титанике» обнаружили утерянную статую «Дианы Версальской»

На затонувшем «Титанике» обнаружили утерянную статую «Дианы Версальской». Как сообщает Daily Mail, эксперты компании RMS Titanic Inc собираются поднять ее на поверхность и выставить на всеобщее обозрение.

© RMS Titanic Inc.

Впервые статуэтку нашли еще в 1985 году, однако из-за секретности той экспедиции, точное местонахождение «Дианы Версальской» установить не удавалось. Новая экспедиция позволила зафиксировать его. Сама статуя украшала каминную полку в зале ожидания первого класса и упала, затерявшись в мусоре. Отметим, что RMS Titanic Inc имеет эксклюзивное право на подъем предметов с затонувшего лайнера.

Напомним, что та же исследовательская экспедиция показала, что «Титаник» лишился 15-футовой части металлических поручней на носовой части корабля. Именно они стали известны всему миру после показа фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона — рядом с ними Джек поддерживал Роуз в знаменитой сцене на носу лайнера.