Microsoft начал отключать россиян от облачных сервисов

Компания Microsoft начала отключать российских клиентов от своих облачных сервисов, в том числе от Office 365 и ряда других программ. Об этом сообщается в Telegram-канале компании Softline, оповещающем об отключениях иностранных решений.

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Согласно имеющейся информации, на текущий момент у ряда российских клиентов в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled (рус. — отключенный). Ограничения затронули Microsoft 365, Office 365, Teams и EMS.

Кроме того, 2 сентября в Softline предупредили, что Microsoft вводит ограничения на использование корпоративными клиентами в России некоторых продуктов, сервисов и служб Azure, которое вступает в силу 12 сентября 2024 года. Введение новых ограничений в связи с санкциями запрещает Microsoft поставлять в Россию некоторые продукты и сервисы, а также службы Microsoft Azure.

Под ограничения попали Azure Data Explorer, Azure Databricks, Azure Managed Grafana, Azure Operator Insights, Azure Quantum, Azure Synapse Analytics, Microsoft Fabric и Power BI Embedded.

Microsoft запрещает дальнейшее использование этих ресурсов на территории России. Заказчики не смогут вносить изменения или обновления в указанные ресурсы, а дальнейшее их использование может привести к терминации тенанта.