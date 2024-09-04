Названы плюсы и минусы робота-собаки

Робота-собаку полезно приобрести, поскольку на ней можно потренироваться и научиться ухаживать за питомцем, перед тем как заводить настоящую собаку, рассказал интернет-изданию Regions аналитик Эльдар Муртазин.

По его словам, такой робот поможет понять, нужен ли питомец на самом деле.

«Это большой плюс. Человек заводит электронную собаку, изучает все тяготы заботы за питомцем и определяется: нужен ему реальный пес или нет. Это возможность, скажем так, быть честным с самим с собой и со своими желаниями. То есть вы определяете: нужен вам на самом деле питомец и готовы вы с ним гулять каждый день или нет», — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что робот-пес не нападет и не укусит. Единственная опасность, которую представляет электрособака, заключается в том, что она может загореться во время зарядки, добавил Муртазин.