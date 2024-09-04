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Аналитик назвал плюсы и минусы робота-собаки

Робота-собаку полезно приобрести, поскольку на ней можно потренироваться и научиться ухаживать за питомцем, перед тем как заводить настоящую собаку, рассказал интернет-изданию Regions аналитик Эльдар Муртазин.

Названы плюсы и минусы робота-собаки
© globallookpress.com

По его словам, такой робот поможет понять, нужен ли питомец на самом деле.

«Это большой плюс. Человек заводит электронную собаку, изучает все тяготы заботы за питомцем и определяется: нужен ему реальный пес или нет. Это возможность, скажем так, быть честным с самим с собой и со своими желаниями. То есть вы определяете: нужен вам на самом деле питомец и готовы вы с ним гулять каждый день или нет», — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что робот-пес не нападет и не укусит. Единственная опасность, которую представляет электрособака, заключается в том, что она может загореться во время зарядки, добавил Муртазин.

Наука и техника
Эльдар Муртазин
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