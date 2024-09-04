Количество пятен на Солнце достигло 23-летнего максимума

Количество пятен на Солнце стало самым высоким за последние 23 года. Оно в два раза превысило предварительные прогнозы. Ученые предположили, что солнечный максимум уже в самом разгаре и станет гораздо более активным, чем предполагалось.

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Солнечные пятна – области на поверхности звезды, где волны электромагнитного изучения проникают сквозь магнитное поле. Они прохладнее окружающего пространства и поэтому кажутся темными.

Известно, что активность Солнца соотносится с 11-летними циклами. Во время минимумов солнечных пятен очень мало или нет совсем. Так, в конце 2019 года, незадолго до начала текущего солнечного цикла, пятна не появлялись на Солнце на протяжении 40 дней.

С ростом активности светила число пятен быстро увеличивается. Во время активной фазы магнитные полюса Солнца меняются местами, и происходит смена цикла, сообщает Live Science.

Ученые подсчитали, что в августе 2024 года на поверхности Солнца появлялось в среднем 215,5 пятен в день. В предыдущий раз такое наблюдалось в сентябре 2001 года. «Пиковый» день наблюдался 8 августа – 337 пятен.

Ранее ученые заявили, что к Земле движется новый солнечный суперцентр. Также на звезде заметили признали мощного взрыва.