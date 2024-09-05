Собаку впервые успешно обучили находить редких китов в Охотском море

Экспедиция российских ученых в Охотском море этим летом впервые в России провела обучение собаки для обнаружения редких гренландских китов, а в ближайшее время планируется установить на китов спутниковые метки российского производства.

Об этом рассказал ТАСС на Восточном экономическом форуме генеральный директор фонда "Природа и люди" Сергей Рыбаков.

"Этим летом во время экспедиции в Охотском море мы впервые провели обучение собаки-биодетектора для обнаружения китов. Вместе с экспертами на лодке была собака джек-рассел-терьер по кличке Жужа. Киты пахнут и собака по запаху может определить место нахождения кита в тумане или темноте. Фактически это первый эксперимент, который был проведен в России", - заявил Рыбаков.

Также ученые впервые применят российские метки и в течение нескольких месяцев после установки будут вести мониторинг, чтобы обнаружить зимние места размножения китов и их пути миграции. Кроме того, создается фотобанк китов, чтобы провести идентификацию особей, оценить численность.

Гренландские киты - древний и уникальный арктический вид. Они живут до 200 лет, умеют петь и, в отличие от других китов, различают запахи. Охотоморские гренландские киты занимают самую южную часть ареала этого вида. Весь жизненный цикл их проходит в водах России. Хищнический китобойный промысел в XIX веке практически полностью истребил эту популяцию, в середине XX века на протяжении десятилетия ее даже считали вымершей. На сегодняшний день ее численность не превышает 400 особей. Охотоморская популяция гренландских китов занесена в Красную книгу РФ, где ей присвоен наивысший приоритет срочности и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер.

Восточный экономический форум проходит 3 - 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.