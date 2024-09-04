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Новое крупное обновление Windows 11 24H2 начали получать все пользователи

Microsoft начала распространение нового обновления Windows 11 версии 24H2 для всех пользователей.

Новое крупное обновление Windows 11 начали получать все пользователи
© Ferra.ru

Этот апдейт, который носит кодовое название 24H2 и выходит под номером сборки 26100.863 (KB5039239), изначально был доступен только для ПК с поддержкой Copilot+.

Теперь же он стал доступен и для других устройств, включая те, которые не имеют необходимых аппаратных компонентов для Copilot+.

Одним из первых, кто сообщил о получении обновления на обычном ПК с процессором Ryzen 9 6900HX, был сотрудник Neowin, что подтверждает расширение доступности обновления на все устройства.

© Neowin

Важные изменения включают улучшение работы Bluetooth-устройств, решение проблем с BattlEye на Arm64-устройствах и продвижение Copilot как приложения, закрепленного на панели задач.

Также обновление улучшает безопасность и производительность системы, в том числе через изменения в файловом менеджере и системе управления Windows Management Instrumentation Command (WMIC).

Наука и техника
Microsoft