Новое крупное обновление Windows 11 начали получать все пользователи

Microsoft начала распространение нового обновления Windows 11 версии 24H2 для всех пользователей.

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Этот апдейт, который носит кодовое название 24H2 и выходит под номером сборки 26100.863 (KB5039239), изначально был доступен только для ПК с поддержкой Copilot+.

Теперь же он стал доступен и для других устройств, включая те, которые не имеют необходимых аппаратных компонентов для Copilot+.

Одним из первых, кто сообщил о получении обновления на обычном ПК с процессором Ryzen 9 6900HX, был сотрудник Neowin, что подтверждает расширение доступности обновления на все устройства.

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Важные изменения включают улучшение работы Bluetooth-устройств, решение проблем с BattlEye на Arm64-устройствах и продвижение Copilot как приложения, закрепленного на панели задач.

Также обновление улучшает безопасность и производительность системы, в том числе через изменения в файловом менеджере и системе управления Windows Management Instrumentation Command (WMIC).