Starlink начал блокировать доступ к X в Бразилии

Сеть спутниковой связи Starlink от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска заявила, что приступила к выполнению требования о блокировке доступа к социальной сети Х в Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

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В заявлении компании подчеркивается, что, несмотря на незаконные меры, принятые против Starlink, а также заморозку ее активов, требования о блокировке к X в Бразилии выполняются.

В сообщении также отмечается, что заморозка по решению суда финансов Starlink не позволяет ей проводить финансовые операции в Бразилии.

17 августа X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.

29 августа судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс направил Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы. Однако предприниматель отказался подчиниться этим требованиям.

30 августа Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети на территории страны.