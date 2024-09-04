iPhone SE 4 получит OLED-дисплей

Apple намерена завершить переход на использование OLED-экранов в своих смартфонах с выходом четвертого поколения iPhone SE, который ожидается в начале 2025 года.

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С переходом на OLED-дисплеи Apple исключит из своей цепочки поставок давних японских производителей ЖК-панелей, таких как Japan Display (JDI) и Sharp.

В 2015 году эти компании ежегодно поставляли около 200 млн дисплеев для iPhone, но к 2023 году этот объем сократился до 20 млн.

Новый iPhone SE 4, по слухам, будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, с Face ID, портом USB-C, процессором A18 и увеличенным до 6.06 дюймов дисплеем. Ожидается, что новинка также получит до 8 ГБ оперативной памяти.