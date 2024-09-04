Эксперт дал совет, как избежать обмана с помощью ИИ или дипфейка

В настоящее время возможно использование киберпреступниками дипфейков или искусственного интеллекта для обмана граждан, заявил корреспонденту NEWS.ru на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель начальника следственного департамента Министерства внутренних дел РФ Данил Филиппов. По его словам, подделка голоса или изображения в первую очередь опасна тем, что создает реалистичную картинку при совершении мошенничества.

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Нужно осознавать, что такое возможно, и всегда подвергать сомнению подлинность контакта в случае если родственник, начальник, иной знакомый человек, обращаются с нестандартными просьбами. В этом случае необходимо положить трубку, и перезвонить по известному номеру тому человеку, который якобы пытался вас к чему-то склонить. Это базовый момент, о котором необходимо знать, — подчеркнул Филиппов.

Он объяснил, что факты преступлений с помощью дипфейков уже есть, они зарегистрированы. Но доказать их очень сложно, никто такие звонки специально не записывает, добавил эксперт. Филиппов подчеркнул, что фиксация таких моментов — большая редкость. Он признался, что пока такого в своей практике не встречал.

Телефонные мошенники всегда используют слова и фразы «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС, данные карты, паспорта, СНИЛС», заявил ранее зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов. Он призвал сразу прекращать подобные разговоры.