В США заявили о готовности перезапустить несколько реакторов АЭС

В США, в ответ на растущий спрос на электроэнергию, планируется перезапуск некоторых из 13 закрытых за последнее десятилетие реакторов атомных электростанций. Но аналитики Bloomberg говорят, что только три из них готовы к повторному вводу в эксплуатацию.

Одним из таких реакторов является Palisades в Мичигане, для возобновления работы которого федеральное правительство выделило $1,5 трлн, а власти штата добавили еще $300 млн. В 2022 году станцию мощностью 800 МВт приобрела компания Holtec International с намерением ее демонтировать, но теперь планы изменились.

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Перезапуск также рассматривается для атомной электростанции Three Mile Island в Пенсильвании, где в 1979 году произошла крупная авария, и для станции Duane Arnold в Айове. Владельцы этих объектов заявили о готовности возобновить работу, при условии обеспечения безопасности и экономической целесообразности.

Тем не менее восстановление работы большинства недавно закрытых реакторов представляет собой сложную задачу. Некоторые из них, такие как на АЭС San Onofre в Калифорнии и Crystal River во Флориде, повреждены, а другие, включая Vermont Yankee и Indian Point вблизи Нью-Йорка, уже демонтированы. Агентство Bloomberg подчеркивает, что перезапуск будет связан с высокими затратами. "Возврат этих станций в эксплуатацию подчеркивает необходимость в чистой энергии. Все зависит от бюджета", — отметил Адам Штайн, директор по инновациям в области ядерной энергетики в исследовательском центре Breakthrough Institute в Калифорнии.

Несколько лет назад атомные электростанции считались "экономическими динозаврами", с трудом конкурируя с дешевым природным газом и возобновляемыми источниками энергии. Однако сейчас число сторонников атомной энергетики в США растет. Глава Минэнерго Дженнифер Грэнхолм отметила: "Атомная энергетика — наш главный источник безуглеродной электроэнергии, обеспечивающий 100 тыс. рабочих мест по всей стране". В марте 2024 года 34 страны, включая США, согласились использовать атомную энергию для снижения зависимости от ископаемого топлива.