Раскрыто, можно ли при помощи телескопа увидеть на Луне отпечатки обуви космонавтов

Благодаря космическому телескопу «Хаббл» можно рассматривать сложные детали далёких галактик, но вот отпечатки ботинок — нет. Главная причина этого — недостаток разрешения.

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Многие люди не понимают, как работают телескопы и насколько велико пространство в космосе. Большинство уверены, что цель телескопа — увеличивать изображения. Однако на самом деле важную роль играет не это, а разрешение.

Увеличение — это то, насколько вы можете приблизить объект, заставляя его выглядеть больше. При этом разрешение — это способность различать два объекта, которые находятся очень близко друг к другу. К примеру, глядя в телескоп, вы сможете увидеть, что большая на первый взгляд звезда является в действительности двумя отдельными космическими телами. И это не то же самое, что увеличение, поскольку оно позволяет только увеличивать объекты.

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Проблема в том, что разрешение присуще самому телескопу. Это значит, что для получения большего разрешения нужно обычно переходить на другой телескоп, более мощный. Кроме того, его разрешение всё равно всегда будет ограниченным.

В лучшем случае разрешение телескопа «Хаббл» составляет около 0,05 угловой секунды. Это очень маленький угол. Однако то, сколько деталей он может увидеть в реальном выражении, зависит от расстояния до цели и её физического размера. Так, 0,05 угловой секунды эквивалентно видимому размеру десятицентовой монеты с расстояния 140 км. Обычно галактики находятся в десятках миллионов или даже миллиардах световых лет от Земли. В результате «Хаббл» может различать объекты размером в несколько световых лет — максимум в десятки триллионов километров.

Луна же находится на расстоянии 380 тысяч километров от Земли и от «Хаббла». На таком расстоянии при помощи этого телескопа можно увидеть объекты, которые не менее 90 м в поперечнике. Поэтому мы не видим не только отпечатков обуви космонавтов на Луне, но и даже лунные модули «Аполлона», составляющие 4 м в поперечнике.

Однако мы можем видеть посадочные модули и отпечатки ботинок на снимках, сделанных Lunar Reconnaissance Orbiter НАСА. Этот аппарат находится на лунной орбите и пролетел над местами посадки «Аполлона» на высоте 50 км.