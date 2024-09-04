Эксперт рассказал о вреде режима энергосбережения для смартфона

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объяснили, как пользоваться режимом энергосбережения на смартфонах и какие минусы скрывает эта функция.

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Режим энергосбережения предназначен для продления времени работы аккумулятора. Он продлевает время работы устройства за счет отключения фоновых программ, что особенно полезно при низком уровне заряда. Однако использование этого режима может замедлить работу смартфона, предупреждает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«В режиме энергосбережения смартфон, скорее всего, будет работать медленнее, так как некоторые функции и процессы ограничены или отключены. Это касается работы приложений, длительного времени загрузки и снижения общей производительности устройства. Кроме того, энергосбережение может ограничивать доступ к некоторым функциям и приложениям. Например, могут отключиться фоновые обновления и уведомления из приложений, не предназначенных для работы в условиях ограниченного энергопотребления», — отметил эксперт.

Кроме того, Кузьменко отметил, что в режиме энергосбережения замедляется работа беспроводных соединений: Bluetooth, Wi-Fi, GPS и мобильного интернета. Поэтому эксперт рекомендует вместо постоянного использования режима энергосбережения оптимизировать настройки смартфона, отключив ненужные функции.

Для продления времени работы смартфона на целый день рекомендуется уменьшить яркость экрана, следить за фоновыми приложениями и включать режим энергосбережения при необходимости. Однако стоит помнить, что некоторые уведомления могут не дойти, поэтому их лучше проверять вручную.

Также эксперты Роскачества развеяли миф, согласно которому зарядка телефона в режиме энергосбережения может навредить батарее. На самом деле включение энергосбережения при зарядке может быть полезным, так как снижает энергопотребление устройства и ускоряет процесс зарядки, уменьшая нагрузку на аккумулятор и способствуя его охлаждению.