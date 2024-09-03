Ученые открыли шесть новых видов коралловых полипов

Международная команда ученых проанализировала музейные образцы губок из Западной Австралии и Восточной Индонезии. Оказалось, что в этих регионах обитают шесть ранее неизвестных видов зоантариев — коралловых полипов. Они отличались друг от друга формой полипов и структурой колоний. Названия трем видам дал коренной народ Австралии вунамбал-камбера. Исследование опубликовано в журнале Contributions to Zoology.

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Зоантарии — это отряд коралловых полипов, лишенных массивного скелета. Представители зоантариев обрастают твердые субстраты или тела других малоподвижных организмов — губок, асцидий и корковых водорослей. Их часто упускают при сборе образцов, однако губки, на которых живут зоантарии, сохраняются в музеях в большом количестве.

Японские и австралийские ученые решили исследовать образцы губок из Западной Австралии и Восточной Индонезии. Они проанализировали форму и молекулярное строение организмов, живущих на губках, и обнаружили шесть ранее неизвестных видов зоантариев, а также заново описали вид, открытый более 100 лет назад. Все они относятся к одному роду Umimayanthus, однако отличаются видами губок, на которых живут, размером полипов, структурой колоний и глубиной залегания.

Названия трем видам дали представители коренного народа вунамбал-камбера, проживающего в Северной Австралии. Так, один из них называется U. mirnangga, что на языке вунамбалов означает «молодая незамужняя женщина» — зоантарии U. mirnangga состоят исключительно из одиночных полипов. Другой вид с удлиненными полипами был назван U. jebarra, что означает «эму». А U. wunanggu стал таким из-за белых полипов, соединенных тонкой тканью, которая проходит по поверхности губки в виде линейных разветвлений. Wunanggu переводится как «белое камедное дерево».

По словам ученых, нахождение новых видов, обитающих в Индо-Тихоокеанском регионе, Западной Австралии и Индонезии, позволяет считать эти регионы «горячей точкой» разнообразия зоантариев.