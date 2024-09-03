На Солнце произошли четыре мощные вспышки

Ученые зарегистрировали четыре мощные вспышки класса М на Солнце 3 сентября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

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Самая мощная за день вспышка произошла в 19:02 мск.

"3 сентября <…> в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3813 (S18E51) зарегистрирована вспышка M3.4 продолжительностью 27 минут", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным ИПГ, еще две вспышки (М1.6 и М1.8) были зарегистрированы в ночь на вторник и одна (М1.5) - утром.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.