Оценен спрос на iPhone 16

Наличие поддержки искусственного интеллекта (ИИ) окажется одной из причин высокого спроса на iPhone 16. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на инвестиционную фирму Piper Sandler.

По оценке специалистов, наличие в новых смартфонах Apple поддержки ИИ Apple Intelligence будет способствовать высоким продажам на старте. Однако затем распространение устройств серии iPhone 16 замедлится.

В отчете говорится, что новые телефоны не получат каких-то революционных функций, если не считать встроенной нейросети. Однако из-за крупных вложений в разработку инструментов ИИ Apple придется поднять цены на смартфоны. По этой причине рост продаж флагманов в дальнейшем будет небольшим.

В Piper Sandler отметили, что у Apple еще нет очевидного ИИ-решения — так называемого убойного потребительского приложения. В компании считают, что IT-гиганту стоит больше заниматься маркетингом ИИ-сервисов.

При этом выпуск дешевых часов Apple Watch SE и доступных наушников AirPods 4, напротив, будет способствовать высоким продажам.

В начале сентября источники агентства Nikkei Asia рассказали, что корпорация Apple запланировала полностью отказаться от IPS-дисплеев в своих смартфонах. Последним телефоном с жидкокристаллическим экраном является iPhone SE, вышедший в 2022 году.