Назван срок полного разрушения «Титаника»

Знаменитый затонувший пароход «Титаник» могут полностью уничтожить морские бактерии в ближайшие годы. Об этом сообщило издание The Sun.

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Очередная экспедиция, которая недавно осмотрела место кораблекрушения, заметила, что судно разваливается стремительнее, чем прогнозировалось. Ускорение этого процесса связали с обнаруженными микроорганизмами вида Halomonas titanicae, которые могут полностью поглотить «Титаник» к 2030 году. Эти бактерии перерабатывают пароход и образуют на на его поверхности характерные наросты. Внешне они похожи на сосульки, которые постепенно отваливаются и разрушают корабль, следует из материала.

Американский бизнесмен Ларри Коннор сделал неожиданное заявление: он намерен повторить спуск на подводной лодке к затонувшему «Титанику». «Вечерняя Москва» выяснила подробности.

До этого стало известно, что запись переговоров с пассажирами утонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» ненастоящая. Отмечается, что пассажиры якобы не были осведомлены о возможной катастрофе. Поэтому стенограмма, на которой заметно, как паникует экипаж, является подделкой.