В Южной Корее назвали «нелегким» дело против Telegram

В прокуратуре Южной Кореи заявили, что дело против мессенджера Telegram будет «нелегким». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в южнокорейской прокуратуре.

По мнению источника, местной полиции будет сложно получить ордер на обыск у юридического лица Telegram. Кроме того, расследование будет значительно осложнено, если сам Telegram не захочет сотрудничать со следствием, ведь компания имеет иностранную юрисдикцию.

«Однако, даже если ордер будет выдан, его исполнение на практике будет крайне сложным. <...> Западные страны широко защищают свободу прессы, поэтому не выдают ордера на обыск даже по делам о клевете, связанной с дипфейками. Поэтому по некоторым преступлениям ордера не выдаются. В этом случае и полиция, и прокуратура столкнутся с серьезными трудностями в расследовании. Это будет крайне нелегко», — сообщил источник.

Ранее Южная Корея начала расследование в отношении Telegram.